12 мая, 15:32

Общество

Грозы ожидаются в Московском регионе до конца рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грозы с небольшими дождями придут в Московский регион и продержатся минимум до конца рабочей недели. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

При этом, по предварительным прогнозам, непогода возможна и в выходные дни. По словам синоптика, гроза относится к локальным явлениям, которые нельзя спрогнозировать более чем на трое суток, поэтому точности нет.

"Прогноз выполняется с меньшей вероятностью на 4–5-е сутки, так как локальные явления, такие как гроза, град, шквал и усиление ветра, не прогнозируются на такой большой срок. Их прогноз будет 100% точным только на ближайшие 3 суток", – добавила она.

Как ранее отмечал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными.

При этом к выходным температура воздуха в столице поднимется до 27 градусов, что соответствует средним показателям середины летнего сезона. В ночное время значения составят от 10 до 15 градусов тепла.

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на неделе

