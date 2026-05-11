11 мая, 20:54

Политика
РИА Новости: НАБУ и САП проводят следственные действия против экс-главы офиса Зеленского

НАБУ и САП проводят следственные действия против экс-главы офиса Зеленского – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия в отношении экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал о том, что сейчас нет подтверждения тому, что Ермаку предъявляют обвинения. По его словам, это может быть "просто обыск".

"Неужели этот день настал? Видимо, Национальное антикоррупционное бюро работает с кем-то, очень похожим на одного великого мага", – добавил Железняк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Были опубликованы записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины. В них фигурируют близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший глава его офиса Андрей Ермак и ряд министров.

Кроме того, в начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", у экс-главы Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, а также у Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их.

Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля 2026-го при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Организованы следственные мероприятия.

