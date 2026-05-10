Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 17:23

Происшествия

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до 9

Фото: MAX/"Управление МВД России по Омской области"

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до девяти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Помимо семерых детей в возрасте 15–17 лет и водителя "ГАЗели", ранения также получила женщина-сопровождающая.

Школьный автобус, перевозивший 8 несовершеннолетних из Тюкалинска в Малиновку после соревнований по футболу, столкнулся с грузовиком на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" 10 мая. Всех пострадавших госпитализировали, однако 1 ребенок скончался до приезда скорой помощи.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика