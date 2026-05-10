Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до 9

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до девяти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Помимо семерых детей в возрасте 15–17 лет и водителя "ГАЗели", ранения также получила женщина-сопровождающая.

Школьный автобус, перевозивший 8 несовершеннолетних из Тюкалинска в Малиновку после соревнований по футболу, столкнулся с грузовиком на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" 10 мая. Всех пострадавших госпитализировали, однако 1 ребенок скончался до приезда скорой помощи.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области.