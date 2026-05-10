Иран поздравил Ливитт с рождением дочери и напомнил об ударе по школе в Минабе

Фото: Getty Images/CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams

Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт с рождением дочери. Пожелания сопроводили напоминанием об американском ударе по иранской школе для девочек в Минабе. Сообщение опубликовано в соцсети Х.

"Те 168 детей, которых ваш босс (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) ликвидировал в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей", – говорится в публикации посольства.

Ливитт сообщила о рождении дочери 7 мая. Она рассказала, что семья наслаждается временем с новорожденной, и поблагодарила всех, кто молился за нее во время беременности.

Школа в Минабе была атакована 28 февраля в рамках совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

По данным СМИ, личности пилотов и авиабаза, откуда они вылетели и якобы атаковали школу, уже установлены. При этом Трамп указывал, что за атакой на школу для девочек стоит сам Тегеран.