Собянин сообщил о 27-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Налет вражеских дронов на столицу начался 8 июня. За этот период была отражена атака уже 27 БПЛА.

В ответ на угрозу в четырех аэропортах Москвы – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском – действуют ограничительные меры. Воздушные гавани работают по согласованию с уполномоченными органами.