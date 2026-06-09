09 июня, 18:56Мэр Москвы
Собянин сообщил о 27-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Налет вражеских дронов на столицу начался 8 июня. За этот период была отражена атака уже 27 БПЛА.
В ответ на угрозу в четырех аэропортах Москвы – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском – действуют ограничительные меры. Воздушные гавани работают по согласованию с уполномоченными органами.