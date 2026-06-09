09 июня, 18:41Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 26-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на российскую столицу началась 8 июня. Всего за это время было уничтожено уже 26 дронов.
На этом фоне в столичных аэропортах были введены ограничительные меры. Авиагавани Внуково и Шереметьево, а также Домодедово и Жуковский принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.