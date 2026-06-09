Мэр Москвы сообщил об уничтожении 26-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на российскую столицу началась 8 июня. Всего за это время было уничтожено уже 26 дронов.

На этом фоне в столичных аэропортах были введены ограничительные меры. Авиагавани Внуково и Шереметьево, а также Домодедово и Жуковский принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.