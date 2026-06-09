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09 июня, 14:12

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TMZ: осужденный по делу о гибели актера Мэттью Перри врач подал апелляцию

Осужденный по делу о гибели актера Мэттью Перри врач подал апелляцию

Фото: ТАСС/AP Photo/Jordan Strauss

Осужденный по делу о гибели актера Мэттью Перри врач Сальвадор Пласенсия подал апелляцию. Об этом пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным портала, Пласенсия обратился в апелляционный суд с ходатайством об отмене приговора к 30 месяцам лишения свободы и возвращении дела на повторное рассмотрение.

Он утверждает, что судья ошибочно рассматривал его как лечащего врача, который обманул доверие Перри. При этом, с точки зрения адвокатов медика, его нужно воспринимать исключительно как человека, через которого актер получал кетамин. Свою вину в предоставлении Перри этого средства Пласенсия не оспаривает.

О смерти Перри стало известно 28 октября 2023 года. Актер утонул в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе из-за острого воздействия наркотика.

Спустя время полицейские заявили, что наркотические вещества в дом артиста принесла актриса Брук Мюллер. По данным СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками – они помогали добыть и доставить психотропное вещество.

В результате Пласенсию приговорили к 2,5 года тюрьмы. Посредника в покупке наркотика Эрика Флеминга приговорили к 2 годам, а еще одного врача, Марка Чавеса, к 8 месяцам домашнего ареста. Личного помощника актера Кеннета Ивамасу приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, а самый большой срок по делу о смерти актера получила Джасвин Сангхе – 15 лет.

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