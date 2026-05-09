Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны об ответном ударе по центру Киева

Владимир Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны РФ о массированном ответном ударе по центру Киева в случае попыток украинской стороны сорвать праздничные мероприятия в Москве 9 мая.

Вместе с тем Минобороны РФ предоставит доклад Владимиру Путину по обстановке в зоне СВО после встреч по случаю 9 мая, сообщил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Путин заявил, что на текущий момент доклада от Минобороны пока не было. Он отметил, что получит доклад, только когда вернется на рабочее место.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у страны нет желания усугублять с кем-либо отношения, однако ответ России на провокации Киева мог привести именно к этому. Кроме того, помимо заявления Минобороны, была нота и со стороны МИД РФ. По его словам, последствия возможных атак со стороны Украины обсуждались и с представителями КНР, Индии, США и других стран.

Также Путин пояснил, что решение об отсутствии техники на параде Победы было принято еще до заявлений со стороны Киева. Вместе с тем оно было обусловлено не только безопасностью, но и вниманием к спецоперации – Вооруженные силы РФ должны "сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника".

Кроме того, российский лидер указал, что зарубежные лидеры, приехавшие на День Победы в Москву, проявили мужество, учитывая заявления Киева.

"То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали. И, не зная об этом, они, тем не менее, приняли решение быть здесь. Это заслуживает особого уважения. Но повторяю, то, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим", – добавил он.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

Уточнялось, что Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с делегацией Республики Сербской.