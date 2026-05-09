Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 14:49

Политика

Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Его слова передает ТАСС.

При этом, как заявляет Ушаков, о новых раундах встреч пока нет договоренностей. Он предположил, что переговоры возобновятся, но точные сроки не озвучиваются.

По словам помощника президента РФ, Украина знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров стал успешным. Он также назвал "цирком и клоунадой" указ украинского лидера Владимира Зеленского, благодаря которому он "разрешил" провести парад Победы в Москве.

Кроме того, Ушаков обратил внимание, что контакты США и России активизировались на фоне угроз Украины и предупреждения российской стороны об ответе в случае их реализации. В результате было согласовано перемирие в период с 9 по 11 мая. По его словам, новых договоренностей по этому вопросу не было достигнуто.

Говоря о реакции иностранных лидеров на угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая, дипломат отметил, что их реакцию все видели.

"Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю", – заявил помощник президента РФ.

Он уточнил, что ударов по Красной площади не было, поэтому не наносился и массированный ракетный удар по Киеву.

Перемирие в зоне спецоперации по приказу Владимира Путина началось с 00:00 8 мая. Оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Москва ответила согласием на предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который прошел29 апреля.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика