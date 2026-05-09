Лукашенко заявил, что у него сложилось хорошее впечатление от парада Победы в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в эфире Первого канала, что у него сложилось хорошее впечатление от парада Победы в Москве.

По словам президента Белоруссии, он переживал из-за того, что парад укоротили. Однако он заявил, что мероприятие получилось хорошим. Лукашенко поздравил россиян с Днем Победы, назвав этот праздник великим.

Белорусский лидер также считает, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу. Кроме того, Лукашенко затронул тему оружия. Он указал, что Россия и Белоруссия на данный момент владеют хорошим арсеналом вооружения.

"Я знаю хорошо ваши вооружения, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили", – уточнил президент Белоруссии.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В конце мероприятия над столицей пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.

Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.

