Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:34

Политика

Прокурор попросил заочно назначить главреду "Дождя" Дзядко 8 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Тихон Дзядко" (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокурор попросил назначить главному редактору телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихону Дзядко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 8 лет колонии за неисполнение обязанностей иностранного агента и распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Также представитель гособвинения потребовал назначить ему штраф в размере 5,9 миллиона рублей.

Весной 2025 года Дзядко объявили в розыск по делу об уклонении обязанностей иноагента. По информации следствия, он нарушил порядок деятельности иностранных агентов, установленный российским законодательством, и не передал в соответствующий орган необходимую информацию.

Также в отношении главреда "Дождя" было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По версии СК, в соцсетях журналист публиковал сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Осенью 2025-го Дзядко объявили в международный розыск.

Читайте также


судыполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика