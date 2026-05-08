Прокурор попросил заочно назначить главреду "Дождя" Дзядко 8 лет колонии

Прокурор попросил назначить главному редактору телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихону Дзядко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 8 лет колонии за неисполнение обязанностей иностранного агента и распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Также представитель гособвинения потребовал назначить ему штраф в размере 5,9 миллиона рублей.

Весной 2025 года Дзядко объявили в розыск по делу об уклонении обязанностей иноагента. По информации следствия, он нарушил порядок деятельности иностранных агентов, установленный российским законодательством, и не передал в соответствующий орган необходимую информацию.

Также в отношении главреда "Дождя" было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По версии СК, в соцсетях журналист публиковал сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Осенью 2025-го Дзядко объявили в международный розыск.

