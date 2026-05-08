08 мая, 12:38

МО РФ зафиксировало 1 630 нарушений перемирия со стороны ВСУ

С начала объявленного Россией перемирия Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 1 630 раз. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение недели до перемирия, с 2 по 8 мая, российские военные в ответ на атаки противника нанесли шесть групповых ударов по территории Украины, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными дронами.

В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Кроме того, до вступления в силу режима прекращения огня ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта. В частности, подразделения группировки войск "Север" заняли село Мирополье в Сумской области, а подразделения "Южной" группировки – село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике.

Объявленное Россией перемирие вступило в силу 8 мая. ВС РФ нанесут массированный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, предупредили в Минобороны РФ.

В свою очередь, МИД РФ призвал власти зарубежных стран провести заблаговременную эвакуацию своих дипломатов из украинской столицы. Однако представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни сказал, что Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве.

