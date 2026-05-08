08 мая, 09:16

Политика
Минобороны РФ: ВСУ 1 365 раз нарушили перемирие в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны России зафиксировало 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на объявленное с 8 мая перемирие, украинская сторона продолжает обстрелы, сообщила пресс-служба военного ведомства в МАХ.

Из них – 153 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли 887 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА.

Также с 00:00 8 мая сбито 396 средств воздушного нападения, из которых 390 – беспилотники самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун".

"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия", – говорится в сообщении.

Россия объявила перемирие в зоне СВО с 8 по 10 мая. В Минобороны предупредили, что Москва нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

