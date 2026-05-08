08 мая, 06:58

Политика
ТАСС: над Украиной сбросили листовки в преддверии Дня Победы

Над Украиной сбросили листовки в преддверии Дня Победы

Фото: 123RF.com/nexusplexus

В преддверии Дня Победы над рядом украинских областей с беспилотников "Гербера" были распространены памятные листовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что акция затронула Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую и Черниговскую области, а также временно контролируемые ВСУ территории Донбасса.

По словам источника, цель кампании – напомнить жителям подконтрольных Киеву регионов об общих подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

Листовки выполнены в стиле открыток и содержат надпись: "Наши деды были братьями в окопах". Помимо исторической информации, в материалах размещены инструкции и ссылка на защищенный канал для установления связи с российским военнослужащим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. При этом он заявил об этом во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

В ответ на это глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что своими угрозами атаковать парад Зеленский лишь хочет покрасоваться перед европейскими хозяевами. По словам политика, украинского лидера совершенно не интересует судьба граждан Украины, которые неизбежно пострадают при ответном ударе.

