Собянин сообщил об уже 80 сбитых БПЛА, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще два БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации 17 дронов, летевших на Москву ночью 8 мая. Всего с 7 мая в небе над регионом было уничтожено 80 БПЛА.

На фоне сообщений об атаке Росавиация ввела временные ограничения в двух столичных аэропортах. Внуково не принимает и не отправляет рейсы. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.