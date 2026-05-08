08 мая, 01:35Мэр Москвы
Собянин сообщил об уже 80 сбитых БПЛА, направлявшихся к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожены еще два БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил о ликвидации 17 дронов, летевших на Москву ночью 8 мая. Всего с 7 мая в небе над регионом было уничтожено 80 БПЛА.
На фоне сообщений об атаке Росавиация ввела временные ограничения в двух столичных аэропортах. Внуково не принимает и не отправляет рейсы. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.