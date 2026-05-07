07 мая, 21:24

Политика

Глава Евросовета заявил о подготовке ЕС к переговорам с Путиным

Фото: ТАСС/POOL/LUONG THAI LINH

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза (ЕС) к возможным переговорам с Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. Его слова передает газета Financial Times.

Как отметил политик, в настоящее время он взаимодействует с лидерами 27 государств, которые входят в ЕС, чтобы выявить самый подходящий способ организации работы и обозначить, что именно нужно обсудить с Россией, когда наступит время. Он отметил, что у ЕС есть "потенциал" для встречи с Путиным.

Издание предполагает, что подобное решение принято в связи с растущим разочарованием действиями американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что в политических кругах ЕС растет понимание необходимости прямых переговоров с Россией. При этом страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с РФ.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своей готовности сесть за стол переговоров с Путиным. Однако польский лидер напомнил, что находится в розыске в РФ как ответственный за снос памятников советским воинам.

