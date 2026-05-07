07 мая, 17:37

Глава ВОЗ Гебрейесус: заражение вирусом Андес возможно только при тесном контакте

Фото: 123RF.com/snowing

Заражение хантавирусом Андес возможно только в случае тесного и длительного контакта с инфицированным, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг вспышки вируса на круизном лайнере.

Он пояснил, что при предыдущих вспышках передача инфекции от человека к человеку была связана именно с таким контактом – в частности, среди членов одной семьи, супругов и медработников.

Гебрейесус также отметил, что медики первоначально не подозревали хантавирус у первого зараженного мужчины, который впоследствии скончался, поскольку симптомы были схожи с другими респираторными заболеваниями.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. Несколько недель назад корабль вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова.

По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. Всего зараженных было 7. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, который считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Уточнялось, что летальность при заражении может достигать около 40%.

