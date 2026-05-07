Собянин сообщил об отражении атак уже 50 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские средства ПВО сбили еще 2 беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась в четверг, 7 мая. С начала суток на подлете к мегаполису уничтожены уже 50 аппаратов противника.

В связи с этой ситуацией аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно не принимали и не отправляли авиарейсы. В настоящее время аэровокзалы, за исключением Внуково, работают штатно.