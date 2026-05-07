Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:14

Происшествия

БПЛА атаковал корпус нейрохирургии в Перми, где проводились операции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Под удар вражеских беспилотников попал корпус нейрохирургии в Пермском крае, на месте работают спецслужбы. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все удачно завершены. И сейчас еще спасательные службы работают в Пермском районе, где также есть попадание в административное здание", – прокомментировал глава региона.

Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Помимо больничного корпуса, ударом был затронут жилой дом в Перми. По поручению губернатора на месте провели эвакуацию всех жильцов, включая маломобильных.

Глава Перми Эдуард Соснин уточнил, что людей разместили в пункте временного размещения на базе дома культуры, обеспечив водой и горячим питанием. На месте работает служба психологической поддержки.

Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества. Махонин добавил, что уже дано поручение по линии Минстроя и мэрии оценить ущерб жилью и автомобилям, а затем максимально быстро приступить к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что беспилотник нанес удар по промышленному предприятию в Пермском крае. В результате никто не пострадал. Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнил, где именно произошел инцидент. Он добавил, что над регионом были сбиты еще несколько дронов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика