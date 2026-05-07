07 мая, 12:42

Песков заявил о дополнительных мерах безопасности в Москве перед 9 Мая

Накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, так будет и в этом году перед 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима", – сказал он журналистам.

Кроме того, в День Победы будут приняты дополнительные меры безопасности Владимира Путина.

"Как в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее – в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры", – указал Песков.

Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом властей России, все принимаемые меры соответствуют закону, отметил он, комментируя ситуацию вокруг отключения мобильной связи в городах.

При этом власти страны пока не рассматривают возможность каких-либо мер поддержки или компенсации многомиллионных убытков для бизнеса из-за отключений связи, резюмировал Песков.

Ранее в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне Владимир Путин объявил перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. В ответ Минобороны России сообщало, что армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

