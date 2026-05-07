Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:22

Транспорт

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в МАХ о ситуации на подходах к мосту.

Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям транспортной безопасности.

Немногим ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал предупреждение о воздушной тревоге в регионе.

За прошедшую ночь с 6 на 7 мая средства ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА над небом России за ночь. Беспилотники были сбиты над Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Московской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.

Тем времен с ночи 7 мая продолжается атака вражеских БПЛА на Москву. На данный момент известно об отражении атаки уже 33 БПЛА. На фоне угрозы в столичных авиагаванях вводились временные ограничения, на данный момент они действуют только во Внуково.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика