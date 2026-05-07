Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону столицы в четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал, что системы ПВО Минобороны ликвидировали еще четыре дрона. На данный момент сбито уже 29 БПЛА.

В связи с атаками столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали работу. Позже в авиагаванях Шереметьево и Домодедово ограничения были сняты. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

