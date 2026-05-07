07 мая, 10:38Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожила еще четыре вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия. На данный момент было сбито уже 28 вражеских дронов.
Ранее мэр Москвы сообщал, что системы ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к столице. Затем еще четыре.
В связи с продолжающимися атаками дронов аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали работу. Позднее уточнялось, что в авиагаванях Шереметьево и Домодедово сняты ограничения.