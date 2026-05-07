Рособрнадзор запретил участникам ЕГЭ общаться друг с другом во время экзамена

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Рособрнадзор определил запреты на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, выпускникам запрещено общаться друг с другом непосредственно во время экзамена и выполнять свою работу несамостоятельно. Также школьники не могут брать с собой в кабинет средства связи, вычислительную технику, шпаргалки и письменные материалы. Можно использовать только разрешенные для выполнения заданий по некоторым дисциплинам предметы.

Кроме того, участники ЕГЭ не могут делать фото бланков и переписывать задания в черновики. Их нельзя будет вынести из кабинета. Помимо этого, запрещено передавать какие-либо предметы остальным выпускникам и перемещаться без сопровождения организатора.

В случае выявления нарушений участник будет удален из пункта проведения ЕГЭ. Он получит соответствующий акт, а второй экземпляр отправят в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Ранее Рособрнадзор установил новые правила допуска выпускников в пункты проведения ЕГЭ в 2026 году. Согласно документу, участникам необходимо будет добровольно сдавать все запрещенные предметы перед входом в пункт проведения экзамена. Организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к школьникам и их личным вещам.

В свою очередь, Минпросвещения РФ поддержало такое решение. Глава министерства Сергей Кравцов подчеркнул, что психологический настрой играет основную роль для успешной сдачи экзамена.