07 мая, 09:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил о ликвидации очередного вражеского беспилотника в небе над столичным регионом. Пост мэр опубликовал в своем канале в МАХ.
В настоящее время к месту падения обломков дрона уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Данный БПЛА стал 17-м по счету, перехваченным в воздушном пространстве региона с ночи четверга, 7 мая. На фоне продолжающихся атак аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временном ограничении работы.
В свою очередь, и Шереметьево переходил к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако сейчас авиагавань функционирует в обычном режиме.