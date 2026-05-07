Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о ликвидации очередного вражеского беспилотника в небе над столичным регионом. Пост мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

В настоящее время к месту падения обломков дрона уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Данный БПЛА стал 17-м по счету, перехваченным в воздушном пространстве региона с ночи четверга, 7 мая. На фоне продолжающихся атак аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временном ограничении работы.

В свою очередь, и Шереметьево переходил к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако сейчас авиагавань функционирует в обычном режиме.