07 мая, 08:29

Происшествия

Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности

В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта из-за объявленной ракетной опасности в регионе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост главы города Ивана Носкова в канале в МАХ.

При этом метрополитен продолжает работать в обычном режиме, уточнил он, добавив, что вход в подземку для укрытия свободный.

Вместе с тем градоначальник заверил, что все дети, находившиеся в школах и детских садах, а также педагоги переместились в безопасные укрытия. Первая смена занятий перенесена на вторую и будет проводиться в очном формате.

Носков также напомнил, что публикация фотографий и видео с беспилотниками, военной техникой и последствиями их применения строго запрещена.

В течение ночи 7 мая силы противовоздушной обороны перехватили порядка 347 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. БПЛА в том числе удалось ликвидировать в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и Тверской областями.

Целью удара в последнем регионе стал город Ржев. В результате повреждения получили жилые дома, из-за чего были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей.

