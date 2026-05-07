Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву

Сбиты еще три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву в четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Градоначальник указал на то, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр рассказывал, что силы ПВО Минобороны перехватили и сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву. До этого были уничтожены еще три. На место падения фрагментов также выезжали специалисты экстренных служб.

На фоне этого аэропорты Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения. В Росавиации пояснили, что данные меры продиктованы необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации. В настоящий момент ограничения в Шереметьево полностью сняты.

