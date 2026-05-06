Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном

США не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран вскоре договорятся о завершении конфликта. Кроме того, Трамп отметил, что за последние сутки стороны провели очень хорошие переговоры.

"Мы должны получить то, что нам нужно. А если этого не произойдет, нам придется сделать большой шаг", – сказал американский лидер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между двумя странами. При этом он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки.