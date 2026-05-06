Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 23:38

Политика

Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном

Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein

США не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран вскоре договорятся о завершении конфликта. Кроме того, Трамп отметил, что за последние сутки стороны провели очень хорошие переговоры.

"Мы должны получить то, что нам нужно. А если этого не произойдет, нам придется сделать большой шаг", – сказал американский лидер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между двумя странами. При этом он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика