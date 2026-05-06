06 мая, 21:28

МИД РФ призвал зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева

МИД России призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.

Уточняется, что МИД направил аккредитованным в Москве иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций ноту в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. В документе ведомство также призывает к эвакуации иностранных граждан из Киева.

Подчеркивается, что это связано с неизбежностью ответного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинской столице, включая центры принятия решений, в случае реализации Украиной своих террористических замыслов.

Захарова также подчеркнула, что странам Евросоюза (ЕС) не стоит рассчитывать на то, что прозвучавшие угрозы удастся "замолчать".

"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима", – заявила она.

Однако в данном случае, по ее словам, европейским странам "не должен отказать инстинкт самосохранения". Дипломат уточнила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию.

"Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно", – добавила Захарова.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он утверждал, что для этого будут использованы дроны.

В ответ в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Вместе с тем в ведомстве указали, что ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Вместе с тем по решению Владимира Путина в зоне спецоперации было объявлено праздничное перемирие. Оно продлится с 8 по 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что Киев последует этому примеру.

