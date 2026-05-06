06 мая, 19:40

Политика

Третий раунд ливано-израильских переговоров может пройти 13–15 мая

Фото: 123RF.com/rochu2008

Третий раунд ливано-израильских переговоров пройдет в Вашингтоне 13–15 мая. Об этом сообщает телеканал LBCI со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

Ливан на переговорах представит группа дипломатов и военных, которую возглавит бывший посол в США Симон Карам. На встрече стороны обсудят условия продления режима прекращения огня.

Как указали журналисты, Ливан будет требовать продлить перемирие и разработать график вывода оккупационных сил из южных районов. В свою очередь, Израиль будет призывать к полному разоружению боевиков шиитской милиции "Хезболлах" и к долгосрочному мирному соглашению.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля.

Спустя время Израиль и Ливан в рамках первого раунда переговоров 16 апреля договорились о временном прекращении огня. Режим тишины начал действовать 17 апреля после нескольких часов интенсивных обстрелов северных территорий еврейского государства.

Перемирие было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа. По итогам второго раунда переговоров, который состоялся 24 апреля, режим прекращения огня между Израилем и Ливаном был продлен на три недели.

