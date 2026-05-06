Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 19:00

Политика

Трамп заявил, что США и Иран могут заключить сделку до 14–15 мая

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до своей поездки в Китай, намеченной на 14–15 мая. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании PBS.

"Думаю, у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать их бомбить без пощады. Все очень просто", – сказал американский лидер.

Он также признал, что сохраняет оптимизм, однако раньше уже ошибался в ожиданиях от переговоров с иранской стороной.

Трамп также отметил, что не планирует направлять на переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, контакты вряд ли потребуют их участия и США смогут провести их в удаленном формате. При этом Трамп допустил, что для подписания итоговых соглашений в будущем может быть организована отдельная церемония.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Вместе с тем американский госсекретарь Марко Рубио сообщал о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки с американской стороной.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика