06 мая, 17:44

Общество

В ВОЗ не считают ситуацию с хантавирусом похожей на начало COVID-19

Фото: ТАСС/АР/Misper Apawu

Распространение хантавируса на круизном судне MV Hondius не похоже на начальные этапы пандемии коронавируса. Таким мнением поделился гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент риск для остального мира низок", – передало Agence France-Presse его слова.

О вспышке хантавируса на борту MV Hondius в Атлантике стало известно 4 мая. Из семи зараженных три человека скончались, а еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице ЮАР.

ВОЗ выразила предположение, что пассажиры на борту заразились вирусом Андес. Данный штамм передается от человека к человеку, а летальность может достигать 40%.

Позже еще один случай заражения хантавирусом был зафиксирован у мужчины в Швейцарии. Ранее заболевший находился на борту лайнера. Швейцарские власти заявили, что угрозы для населения страны на данный момент нет.

Около 50 случаев хантавируса зафиксировали в мире

