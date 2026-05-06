Агентство "Москва": два человека получили травмы в ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Новая Москва/ТиНАО"

Два человека пострадали в результате аварии на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

По его данным, на 31‑м километре трассы столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Подмосковье машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель". В результате столкновения пострадали два фельдшера. Их госпитализировали.

До этого пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске. Транспортное средство совершило наезд на световую опору. Все пострадавшие были госпитализированы.