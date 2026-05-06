Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:10

Происшествия

Семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах выплатят по 1,5 млн рублей

Фото: MAX/"ЧЕБОКСАРЫ"

Семьям погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чебоксарах выплатят по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии Олега Николаева.

Как напомнили в администрации, материальная помощь положена гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, согласно постановлению правительства республики от 20 декабря 2022 года.

В частности, единовременное пособие в размере 1 567 500 рублей выплачивается членам семей на каждого погибшего. В свою очередь, граждане, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью, могут рассчитывать на компенсацию в размере 627 000 рублей, а за легкий вред сумма составляет 313 500 рублей.

Помимо этого, пострадавшие от атаки получат единовременную помощь в размере 15 675 рублей на человека. Также для них предусмотрена поддержка за утраченное имущество: 78 375 рублей за частичное повреждение и 156 750 рублей за полную утрату.

Об атаке со стороны ВСУ по Чебоксарам стало известно 5 мая. Власти Чувашии ввели режим ЧС и развернули для местных жителей пункт временного размещения, куда привлекли сотрудников администрации, психологов и врачей.

По последним данным, погибли двое, а ранены – 37. В медучреждениях региона остаются 11 человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительное расследование показало, что к массированной атаке привлекались крылатые ракеты и не менее восьми дронов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика