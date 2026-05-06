Семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чебоксарах выплатят по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии Олега Николаева.

Как напомнили в администрации, материальная помощь положена гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, согласно постановлению правительства республики от 20 декабря 2022 года.

В частности, единовременное пособие в размере 1 567 500 рублей выплачивается членам семей на каждого погибшего. В свою очередь, граждане, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью, могут рассчитывать на компенсацию в размере 627 000 рублей, а за легкий вред сумма составляет 313 500 рублей.

Помимо этого, пострадавшие от атаки получат единовременную помощь в размере 15 675 рублей на человека. Также для них предусмотрена поддержка за утраченное имущество: 78 375 рублей за частичное повреждение и 156 750 рублей за полную утрату.

Об атаке со стороны ВСУ по Чебоксарам стало известно 5 мая. Власти Чувашии ввели режим ЧС и развернули для местных жителей пункт временного размещения, куда привлекли сотрудников администрации, психологов и врачей.

По последним данным, погибли двое, а ранены – 37. В медучреждениях региона остаются 11 человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительное расследование показало, что к массированной атаке привлекались крылатые ракеты и не менее восьми дронов.