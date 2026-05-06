В Чебоксарах 40 домов получили повреждения в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

В Чебоксарах в результате массированной атаки ВСУ около 40 многоквартирных домов и социальных объектов получили повреждения, рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

"Обсудили с членами правительства региона исполнение указа о режиме ЧС. <...> Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", – подчеркнул он.

Николаев добавил, что в настоящий момент 70 специалистов проводят поквартирные обходы, чтобы оценить ущерб. В пунктах временного размещения, в свою очередь, приняли более тысячи человек.

Глава региона добавил, что для пострадавших доступны единовременные выплаты, а также компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Восстановление в Чебоксарах продолжается – сейчас очищены территории и организована охрана, строители начали заменять остекления и приступили к ремонту. Все учебные заведения, кроме трех школ, временно перешедших на дистанционный формат обучения, работают в штатном режиме.

Николаев также указал на то, что поставил задачу в "кратчайшие сроки" восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру.

"Эти объекты – основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки", – заключил он.

Украинские военные нанесли удар по Чебоксарам 5 мая. В результате пострадали 35 человек, 2 человека погибли. Из-за случившегося власти Чувашии ввели режим ЧС. Для местных жителей развернут пункт временного размещения. Там с гражданами работают сотрудники администрации, психологи и врачи.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. По данным правоохранителей, для массированной атаки были использованы крылатые ракеты и не менее 8 дронов. Атака противника на Чебоксары и Чебоксарский округ будет расследована.

