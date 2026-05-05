05 мая, 16:45

Происшествия

Режим ЧС введен в Чувашии после массовой атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Чувашии после массовой атаки БПЛА, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем канале в MAX.

Решение было принято на заседании оперативного штаба. По словам главы республики, это позволит оперативно мобилизовать ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 2 мирных жителя. Глава региона выразил искренние соболезнования их родным и близким. Пострадали 32 человека, включая ребенка.

"Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь. Наши лучшие медики – врачи и персонал работают в усиленном режиме", – рассказал Николаев.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции – там оставаться опасно, подчеркнул глава региона.

Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Также для всех тех, кто нуждается в крове, развернуты 3 пункта временного размещения, где обеспечены питание, тепло, медикаменты, дежурят медики и психологи.

Вместе с тем республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку – вопрос находится на личном контроле главы региона. Социальный блок и экстренные службы переведены на особый режим, начата экспертная оценка повреждений для выплаты компенсаций, каждая пострадавшая семья взята на контроль.

"Сейчас наша главная задача – окружить заботой каждого пострадавшего. Мы делаем все, что требует ситуация. Мы выстоим. Мы справимся", – заключил Николаев.

ВСУ атаковали Чебоксары 5 мая. Изначально сообщалось, что пострадали 3 человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за случившегося на ряде улиц перекрывали движение для пешеходов и транспорта.

В СК России заявили о намерении расследовать обстоятельства ударов по городу и Чебоксарскому округу. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к случившемуся.

происшествиярегионы

