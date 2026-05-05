В мессенджере MAX появилась расшифровка видеосообщений

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В MAX появилась функция расшифровки видеосообщений, сообщила пресс-служба мессенджера.

Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения.

Ранее в MAX стала доступна расшифровка голосовых сообщений – для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью.

Вместе с тем в мессенджер скоро добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика, рассказывал руководитель проекта Фарит Хуснояров.