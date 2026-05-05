Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшее время

В Москве в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства в мессенджере MAX.

Ожидается, что непогода продлится до 18:00 вторника, 5 мая. Горожан призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ГУ МЧС России по Москве также напомнили, что в условиях грозы и ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также сохранять внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия столичного управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

В столице из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Такой же уровень актуален для Московской области. Предупреждение будет действовать до вечера среды, 6 мая.

При этом ранее синоптики заявили, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Минимальный прогрев воздуха в мегаполисе составил 14 градусов выше нуля, последний раз такие значения фиксировались только 5 мая 1979 года.