05 мая, 10:21

Общество

Первая майская гроза обрушится на Москву во второй половине дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Первая майская гроза обрушится на Москву после 15:00 вторника, 5 мая. Об этом предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В этот день, согласно ее прогнозу, также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха установится в пределах 25–27 положительных градусов.

"Что касается температуры – погода начинает приобретать уже такой летний характер. Не исключено, что сегодня будет один из самых теплых дней текущего мая", – написала синоптик в MAX.

В связи с грозой и юго-западным ветром, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду, на территории Москвы и области начал действовать желтый уровень погодной опасности. Актуальность предупреждения продлится до 21:00.

Схожая синоптическая ситуация сложится также в Ингушетии и Чечне. Там 5-го числа, помимо грозы, ожидаются сильные ливни, град и ветер до 23 метров в секунду. При этом с 6 по 7 мая будут только обильные осадки.

