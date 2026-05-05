Генконсульство РФ в иранском Исфахане возобновит работу с 6 мая

Фото: isfahan.mid.ru

Генеральное консульство России в иранском городе Исфахан возобновит работу со среды, 6 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале дипломатического представительства.

Здание генконсульства РФ в Исфахане оказалось повреждено 8 марта в результате атаки на администрацию губернатора провинции, которая расположена рядом. Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает интересы многих стран и их граждан. В частности, удары наносятся по иностранным диппредставительствам и консульским учреждениям.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.