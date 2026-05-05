05 мая, 08:25

Политика

В ГД назвали режим тишины с 6 мая тактической уловкой Зеленского

Фото: Москва 24/Анна Селина

Введенный президентом Украины Владимиром Зеленским режим тишины в ночь с 5 на 6 мая является тактической уловкой Киева, заявил депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Зеленский практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, однако затем пошел на уловку. По мнению Слуцкого, причина в "уязвленном самолюбии" украинского президента, поскольку идею перемирия обсуждали Москва и Вашингтон, но к Киеву по этому вопросу официально никто не обращался.

Политик также указал на то, что "украинским неонацистам" не нужно ни перемирие, ни мир.

"Зеленский пытается играть по своим правилам в расчете на провокации и строит гримасы перед своими европейскими спонсорами", – заключил Слуцкий.

Россия объявила перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Такое решение принято Владимиром Путиным. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

Однако ведомство предупредило, что Москва нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Позже Зеленский объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая. По его словам, до данной даты украинская армия будет принимать меры для обеспечения режима прекращения огня, а затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют действовать зеркально.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

