В "Что? Где? Когда?" опровергли информацию о лишении Друзя статуса магистра игры

Сведения о том, что Александра Друзя лишат статуса магистра телепрограммы "Что? Где? Когда?", являются недостоверными. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе игры.

Ранее соответствующая информация начала распространяться в телеграм-каналах.

Друзь впервые появился в "Что? Где? Когда?" в 1981 году. В 1995-м он был избран первым магистром в истории телеигры. За свою карьеру он провел свыше 100 игр, что стало рекордом.

Помимо этого, он является шестикратным обладателем "Хрустальной совы". В 2011 году Друзь также получил "Бриллиантовую сову" (приз лучшего игрока. – Прим. ред.).

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц-иноагентов журналиста и знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). В отношении него было возбуждено дело о реабилитации нацизма.

Причиной уголовного разбирательства стала его публикация, которая, по данным следователей, содержит оскорбления в отношении советского маршала Георгия Жукова. Также Аскеров был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

Сам журналист заявлял, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.

