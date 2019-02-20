Агент Друзя опроверг информацию о планах знатока уехать в США

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Импресарио Александра Друзя Максим Кряжев опроверг сообщения СМИ о том, что знаток уезжает в США из-за скандала с главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, поездка в Штаты связана с презентацией его книги стихов и рассказов для детей, которая запланирована на 23 февраля.

Она напомнил, что об этом стало известно еще до скандала – 5 февраля. Что касается дальнейших планов Друзя, его агент рассказал, что есть проекты, которыми он планирует заниматься в России после возвращения. О каких проектах идет речь, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии магистр телеигры "Что? Где? Когда?" презентует свою детскую книгу. По словам организаторов мероприятия, скандал никак не повлиял на их планы. Они также сообщили, что вход на презентацию будет стоить от 5 долларов, а сами книги Друзя можно приобрести за 20 долларов.

В соцсетях 12 февраля главный редактор телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер рассказал, что Друзь позвонил ему за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, знаток предложил ему в случае победы треть от выигрыша в три миллиона рублей. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

15 февраля Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепередачах ЧГК и "Кто хочет стать миллионером?" на неопределенный срок.

Комментируя ситуацию, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" знатоком "Что? Где? Когда?" стоит личный конфликт.