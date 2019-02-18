После скандала с подкупом Друзь уедет в США

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Александр Друзь, которого отстранили от участия в съемках ЧГК из-за скандала о подкупе, уедет в США. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как отмечает издание, в Калифорнии магистр телеигры "Что? Где? Когда?" презентует свою детскую книгу. По словам организаторов мероприятия, скандал никак не повлиял на их планы. Они также сообщили, что вход на презентацию будет стоить от 5 долларов, а сами книги Друзя можно приобрести за 20 долларов.

Еще Друзь планирует провести в американском штате мастер-класс о четырех "краеугольных ценностях и установках", определяющих систему воспитания детей в семье.

В пятницу, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и главреда телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера от участия в телепередачах ЧГК и "Кто хочет стать миллионером?" на неопределенный срок.

Комментируя ситуацию, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт.