Вассерман прокомментировал отстранение Друзя и Бера

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман прокомментировал порталу Москва 24 сообщение о том, что главный редактор Илья Бер и игрок интеллектуальных игр Александр Друзь отстранены от участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?". Ранее об этом заявили в пресс-службе Первого канала.

Могу только сожалеть об этом. Я уже предлагал Первому каналу не отстранять их, а пропустить одну передачу без них и попробовать с помощью детектора лжи разобраться в происходящем. Мне действительно жаль, что передача "Что? Где? Когда?" потеряет одного из самых ярких игроков, а передача "Кто хочет стать миллионером?" потеряет прекрасного редактора вопросов с колоссальным опытом. Должен сказать, что это весьма сложная работа. Я прошел сертификацию в качестве арбитра международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", но даже не попытался проходить там же сертификацию в качестве редактора вопросов. Я знаю, насколько эта работа сложна, что я с ней не справлюсь. Передача "Кто хочет стать миллионером?" многое от этого потеряет, но другого выхода у Первого канала не было. Сейчас им нужно разобраться в ситуации



12 февраля разгорелся скандал вокруг телепередачи "Кто хочет стать миллионером?". Ее главный редактор Илья Бер на своей странице в "Живом журнале" сообщил, что Александр Друзь якобы попытался его подкупить, чтобы получить список вопросов и ответов к предстоящей игре. Бер также выступил с призывом исключить знатока из Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

Друзь отреагировал на обвинения спустя сутки. Он подтвердил, что действительно общался с Бером по этому поводу. Однако, по словам знатока, за организацией аферы стоял именно редактор шоу.

13 февраля гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал ситуацию. По его словам, нельзя исключать, что скандал вокруг передачи разгорелся, вероятно, из-за личного конфликта. При этом он добавил, что окончательные выводы можно будет сделать, когда будут выяснены все обстоятельства.