Над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты, летевшие со стороны Ирана

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. Еще одна упала в море, сообщило министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что звуки взрывов в разных частях страны – результат успешного перехвата воздушных угроз.

Также в результате атаки БПЛА начался пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ), сообщила в соцсети X пресс-служба правительства эмирата. В настоящее время продолжается работа по локализации огня.

В связи с атакой власти Абу-Даби предупредили о возможной ракетной угрозе. Жителей призвали укрыться в ближайшем защищенном здании, находиться подальше от окон, дверей, открытых пространств и ждать дальнейших указаний.

На фоне атаки мировые цены на нефть резко ускорили рост. Согласно данным торгов, по состоянию на 18:23 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,47% относительно предыдущего закрытия – до 114,1 доллара за баррель. Вместе с тем июньские фьючерсы на WTI выросли на 3,46%, до 105,47 доллара.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

