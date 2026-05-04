04 мая, 18:52Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 11-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Таким образом, силами ПВО отражена атака уже 11 БПЛА. По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Атака украинских беспилотников на российскую столицу началась в ночь на понедельник, 4 мая. Один из сбитых дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.
В связи с происходящим в столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже запрет на полеты был снят.