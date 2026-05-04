Стал известен маршрут 14-го Московского мотофестиваля. Старт запланирован на 13:00 16 мая, сообщил Дептранс в своем канале в MAX.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сбор участников начнется в 10:00 на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна проедет по Садовому кольцу, открывая мотосезон–2026, а программа мероприятия продлится до 18:00.

Заезд возглавят представители более 30 мотоклубов и сообществ, остальные участники будут двигаться по мере прибытия.



"Приглашаем всех посетить 14-й Московский мотофестиваль, в этом году он будет посвящен Году единства народов России", – добавил Ликсутов.

Он напомнил участникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и уважительно относиться к другим участникам движения.

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля состоялась в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.