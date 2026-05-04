Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 18:26

Транспорт

Стал известен маршрут 14-го Московского мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Стал известен маршрут 14-го Московского мотофестиваля. Старт запланирован на 13:00 16 мая, сообщил Дептранс в своем канале в MAX.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сбор участников начнется в 10:00 на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна проедет по Садовому кольцу, открывая мотосезон–2026, а программа мероприятия продлится до 18:00.

Заезд возглавят представители более 30 мотоклубов и сообществ, остальные участники будут двигаться по мере прибытия.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

"Приглашаем всех посетить 14-й Московский мотофестиваль, в этом году он будет посвящен Году единства народов России", – добавил Ликсутов.

Он напомнил участникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и уважительно относиться к другим участникам движения.

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля состоялась в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

Московский мотофестиваль пройдет в столице 16 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика