Собянин сообщил об уничтожении уже десяти БПЛА, летевших на Москву

Системой противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбиты два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, силами ПВО была отражена атака уже 10 БПЛА. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Столица подверглась атаке украинских беспилотников еще в ночь на понедельник, 4 мая. Тогда БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате никто не пострадал.

На фоне атаки временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Внуково. Спустя время запрет на прием и выпуск воздушных судов был снят.

