Собянин сообщил об отражении атаки уже восьми направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 2 вражеских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, на данный момент отражена атака уже 8 украинских дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Столица вновь подверглась атаке украинских беспилотников в понедельник, 4 мая. Один из дронов попал в здание районе Мосфильмовской улицы. В результате случившегося никто не пострадал.

На фоне атак в аэропорту Внуково временно приостанавливали полеты для обеспечения безопасности. Позднее ограничения были сняты.